آرسنال يحسم القمة بفوز ثمين على تشيلسي

شفق نيوز/ حقق آرسنال فوزا ثمينا على نظيره تشيلسي (3-1)، مساء يوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح لاعبو آرسنال النتيجة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، بوساطة ألكسندر لاكازيت، بعد أن تحصل عليها زميله كيران تيرني إثر تدخل من ريس جيمس.

وفي الدقيقة 44، سجل السويسري غرانيت تشاكا هدف فريقه الثاني من ركلة حرة.

وضمن بوكاياكو ساكا فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 56، بينما اكتفى تشيلسي بتسجيل هدف وحيد عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 85، وقد أهدر جورجينيو فرصة تقليص الفارق، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 90، إذ تصدى لها بيرناد لينو بنجاح.

وارتفع رصيد آرسنال إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر، بينما لدى تشيلسي 25 نقطة، سادسًا في جدول الترتيب.