آرسنال يتعاقد رسمياً مع كاي هافيرتز

أعلن آرسنال، اليوم الأربعاء، رسميا، تعاقده مع المهاجم الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي بعقد طويل الأمد.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن آرسنال سيدفع لتشيلسي 65 مليون جنيه إسترليني (82.63 مليون دولار) إضافة لـ5 ملايين جنيه إسترليني متغيرات.

وقال هافيرتز البالغ من العمر 24 عاما لموقع النادي على الإنترنت "أشعر بحماس كبير للانضمام لهذا النادي الرائع وأن أكون جزءا من عائلة آرسنال".

"يملك هذا النادي تاريخا عريقا وأتمنى أن نحقق الكثير من الإنجازات سويا".

We keep moving forward.​Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e