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رسميًا.. ميسي جاهز للانقلاب على برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-01T08:14:33+0000
رسميًا.. ميسي جاهز للانقلاب على برشلونة

شفق نيوز/ ازداد موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قوة بشأن تحديد مستقبله، إذ بات بإمكانه رسميا الانقلاب على النادي الكتالوني وكتابة كلمة النهاية لمسيرته في كامب نو، إن أراد.

ويستطيع ميسي بحلول اليوم، الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، التوقيع لأي نادٍ، للانتقال إليه مجانًا، بعد نهاية الموسم الجاري في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لدخوله الفترة الحرة من عقده (الأشهر الـ 6 الأخيرة).

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.

وكانت الصحافة الإسبانية ربطت ميسي بالانتقال إلى أكثر من نادٍ في الميركاتو الصيفي مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن ميسي يتعافى حاليًا من إصابة في الكاحل، ويأمل في اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة ضد هويسكا بالدوري الإسباني.

 

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