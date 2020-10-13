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رسميًا.. إعلان الموعد النهائي لكلاسيكو الأرض

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-13T15:00:30+0000
رسميًا.. إعلان الموعد النهائي لكلاسيكو الأرض

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الليجا، يوم الثلاثاء، الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب الكامب نو، في الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لموسم "2020-2021".

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المباراة ستقام يوم السبت الموافق 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا (بالتوقيت المحلي)، الثانية ظهرًا بتوقيت جريتنش.

يذكر أن رابطة الليجا، حاولت الموسم الماضي إقامة كلاسيكو الذهاب الساعة 1 ظهرًا، قبل أن يتم تأجيل اللقاء؛ بسبب المظاهرات في إقليم كتالونيا.


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