رسميًا.. إعلان الموعد النهائي لكلاسيكو الأرض

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الليجا، يوم الثلاثاء، الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب الكامب نو، في الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لموسم "2020-2021".

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المباراة ستقام يوم السبت الموافق 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا (بالتوقيت المحلي)، الثانية ظهرًا بتوقيت جريتنش.

يذكر أن رابطة الليجا، حاولت الموسم الماضي إقامة كلاسيكو الذهاب الساعة 1 ظهرًا، قبل أن يتم تأجيل اللقاء؛ بسبب المظاهرات في إقليم كتالونيا.



