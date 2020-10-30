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رسميًا.. رونالدو يقهر كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-30T19:06:09+0000
رسميًا.. رونالدو يقهر كورونا

شفق نيوز/ أعلن يوفنتوس رسميًا، يوم الجمعة، سلبية اختبارات كورونا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصيب رونالدو، بكورونا يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين لم يجري أي اختبارًا سلبيًا قبل اليوم.

وأصدر يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "أجرى كريستيانو رونالدو اختبارًا لفيروس كورونا، اليوم الجمعة".

وأضاف: "الاختبار جاءت نتيجته سلبية، وبالتالي تعافى اللاعب بعد 19 يومًا، ولم يعد يخضع للعزل المنزلي".

ومن المقرر أن يخضع كريستيانو رونالدو، لفحص طبي قبل أن يتمكن من العودة إلى الفريق.

ويلتقي يوفنتوس نظيره سبيزيا يوم الأحد في الكالتشيو، ومن ثم يواجه فيرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وغاب رونالدو عن آخر 3 مباريات ليوفنتوس، ضد كروتوني وهيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي، وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.


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