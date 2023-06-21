رسميًا.. توني كروس مع ريال مدريد حتى 2024

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، صباح اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الألماني، توني كروس لموسم إضافي.

وكان من المُقرر أن ينتهي عقد كروس مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي 2022-23، وكانت هُناك شكوك حول إمكانية استمرار كروس لاعبًا في ريال مدريد، إذ كان ينوي صاحب الـ"33" عامًا ترك الميرينغي واعتزال كرة القدم نهائيًّا؛ لكنه في النهاية استقر على البقاء مع اللوس بلانكوس وتجديد عقده.

وقال ريال مدريد في بيانه: "لقد اتفق ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب، ليظل مع نادينا حتى 30 يونيو 2024".

وانضم النجم الألماني كروس إلى ريال مدريد قبل 8 سنوات، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بعد تألقه في كأس العالم 2014 رفقة ألمانيا التي توجّت باللقب بالفعل، في صفقة كلفت خزائن المرينغي 25 مليون يورو فقط.

وصنع لاعب خط الوسط الألماني التاريخ في ريال مدريد منذ وصوله إلى النادي، حيث شارك في 417 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجّل 27 هدفًا وقدّم 89 تمريرة حاسمة، ونال العديد من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، و5 بطولات بكأس العالم للأندية وأربعة كؤوس سوبر أوروبية و3 ألقاب دوري إسباني.

يُذكر أن كروس خاض مع ريال مدريد 52 مباراة هذا الموسم، مُسهمًا بـ8 أهداف (سجّل هدفين، قدّم 6 تمريرات حاسمة)، وقد ظهر الدولي الألماني السابق بشكل مثير للاهتمام في المباريات الكبيرة هذا الموسم؛ سواء على صعيد الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا.