رسميًا.. السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

شفق نيوز/ من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034، بعد أن سحبت أستراليا رغبتها في استضافة الحدث العالمي، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض، الثلاثاء.

وقال اتحاد كرة القدم الاسترالي في بيان: "لقد بحثنا في إمكانية تقديم عرض لاستضافة المونديال، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في مسابقة 2034".

واختارت هيئة كرة القدم الأسترالية المضي قدمًا في ملفها الخاص بتنظيم كأس آسيا للسيدات 2026، وكأس العالم للأندية 2029 بدلاً من ذلك.

بذلك تمتلك السعودية العرض الوحيد لاستضافة البطولة، إذ كانت قد أعلنت الدولة الخليجية عن عرضها في 4 أكتوبر/تشرين الأول مباشرة بعد إعراب الفيفا عن اهتمامها بمنح استضافة مونديال 2034 لدول آسيا وأوقيانوسيا فقط.

وأكد الفيفا في بيان صحفي، الثلاثاء، أن السعودية صاحبة العرض الوحيد لبطولة 2034، وقال إن: "إدارة الفيفا ستجري عمليات تقديم عطاءات وتقييم شاملة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم مع البلد المضيف"، خلال مؤتمرات للاتحاد الدولي في الربع الرابع من عام 2024.

وفقًا لهذه اللوائح، ستجري إدارة فيفا حواراً مستهدفاً مع مقدمي العروض، لضمان استلام العروض الكاملة والشاملة وتقييمها وفقاً للحد الأدنى من متطلبات الاستضافة كما وافق عليها مجلس فيفا مسبقاً.

وسيتم التركيز على المجالات ذات الأولوية المحددة لرؤية الحدث والمقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والتجارية والاستدامة وحقوق الإنسان.

وتابع البيان: "بعد ذلك، سينشر فيفا تقارير التقييم الخاصة به، وفي حالة استيفاء هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الأعضاء المجتمعة في كونغرس فيفا تعيين مضيفي المسابقات المعنية".

في السنوات الأخيرة، استضافت السعودية عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي.