رسمياً.. ISSAC جهة مختصة بفض النزاعات الرياضية في العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اعتماد مركز التسوية والتحكيم (ISSAC) كهيئة رسمية مختصة بفض النزاعات الرياضية ضمن هيكل الاتحاد العراقي.

وقال الاتحاد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقد صباح يوم الاثنين، 23 حزيران 2025، بين لجنة تعديل النظام الأساسي في الاتحاد العراقي لكرة القدم ومندوبي الاتحاد الدولي (فيفا)، لمناقشة مقترحات التعديلات المقرر عرضها في اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025.

وأبدى مندوبي "فيفا" موافقتهم على إدراج مقترح أعضاء الجمعية العمومية باعتماد مركز التسوية والتحكيم كجهة رسمية مختصة بفض النزاعات داخل الاتحاد، مؤكدين دعمهم للمقترح لتوافقه مع أحكام المادة (51-3) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمادة (65) من النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.