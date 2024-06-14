رسمياً.. 4 أندية عراقية تنال الرخصة الآسيوية الموسم المقبل

شفق نيوز/ منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، أربعة أندية عراقية، رخصة الاتحاد، للمشاركة في المسابقات الآسيوية للموسم المقبل.

وأعطى الاتحاد الآسيوي، الرخصة رسمياً لاندية القوة الجوية والشرطة والزوراء والكهرباء.

وجرى منح الرخصة الآسيوية، في ضوء استكمالهم كل متطلبات والمعايير الإلزامية المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي، والتي تلخصت في 6 جوانب هي: الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية، ومعايير الأعمال والتجارة والترويج.