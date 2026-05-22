رسمياً.. يونس محمود يرشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

أعلن النجم الكرة العراقية السابق، يونس محمود، يوم الجمعة، ترشحه رسمياً لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً عزمه على بناء مستقبل أفضل للعبة في البلاد.

وقال محمود في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، أعلن رسميّاً وبكل فخر ترشحي لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيماناً مني بقدرتنا على بناء مستقبل أفضل لكرة القدم العراقية".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة وإدارة مهنية وعملاً جماعياً يعيد لكرة القدم العراقية مكانتها التي تستحقها قارياً ودولياً، ويمنح الجماهير العراقية الفخر الذي تنتظره دائماً".

وأكد محمود، أن خدمة الرياضة العراقية وتطويرها ستكون "أولوية ومسؤولية أمام الجميع"، موجهاً رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالقول: "ثقتكم أمانة في أعناقنا، ومعاً سنصنع مرحلة جديدة عنوانها النجاح والعمل والطموح".