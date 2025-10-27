رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور ويعين "برامبيلا" مؤقتاً

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي يوفنتوس، يوم الاثنين، إعفاء الكرواتي إيجور تودور من مهامه كمدير فني للفريق الأول، إلى جانب طاقمه المساعد المكون من إيفان يافوريتش وتوماسلاف روجيتش وريكاردو رانياشي.

وأوضح اليوفي في بيان رسمي، أنه "أسند المهمة مؤقتًا إلى ماسيمو برامبيلا، الذي سيتولى تدريب الفريق في مباراة أودينيزي، بعد غد الأربعاء".

وجاءت الإقالة بعد 3 هزائم متتالية أمام كومو، ريال مدريد، ولاتسيو، إضافة إلى 8 مباريات دون أي انتصار في جميع المسابقات، وهي السلسلة الأسوأ لليوفي منذ عام 2009.

وفشل الفريق أيضا في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات، مما جعل الضغوط الجماهيرية والإعلامية تصل إلى ذروتها على المدرب الكرواتي.

وآخر فوز ليوفنتوس تحت قيادة تودور يعود إلى 13 أيلول/ سبتمبر الماضي أمام إنتر ميلان، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ منحنى الأداء في التراجع، سواء من حيث النتائج أو المستوى الجماعي داخل أرض الملعب.

ومع الخسارة الأخيرة أمام لاتسيو بنتيجة (0-1) في الأولمبيكو مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بدا أن صبر الإدارة قد نفد نهائيًا.

وكان قرار إقالة تودور، مطروحًا حتى قبل مباراة لاتسيو، أمس الأحد، لكن الانقسام داخل مجلس الإدارة أجّل الحسم حتى بعد اللقاء.

وبدأت وسائل الإعلام الإيطالية، في تداول قائمة من الأسماء المرشحة لخلافة تودور،ويتصدر القائمة، لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي السابق الذي قاد الأخير إلى لقب الدوري قبل عامين.

وهناك أيضا روبرتو مانشيني، الذي استقال من تدريب المنتخب الإيطالي في 2023 وأقيل من منصبه كمدرب للمنتخب السعودي، ورافايلي بالادينو، المدرب الذي ترك بصمة مع مونزا الموسم الماضي، إلى جانب تياغو موتا، الذي أُقيل في آذار/ مارس الماضي من تدريب يوفنتوس نفسه، لكنه ما زال مرتبطا بعقد مع النادي حتى 2027.

ويمثل المرشحون الأربعة اتجاهات مختلفة داخل الإدارة، بعضهم يميل إلى مشروع طويل الأمد مع مدرب شاب، وآخرون يريدون اسمًا كبيرًا يعيد الانضباط والهوية سريعًا إلى الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق، مباراته المقبلة أمام أودينيزي تحت قيادة برامبيلا، وسط حالة من الشك وعدم اليقين حول مستقبل الجهاز الفني.