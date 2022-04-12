رسمياً.. "إيهاب جلال" مدرباُ لمنتخب مصر خلفاً لكيروش

شفق نيوز/ قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال، مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي تم فسخ التعاقد معه قبل عدة أيام، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم في قطر 2022.

وفي بيان مقتضب على حساب الاتحاد على تويتر أعلن أن مجلس الإدارة قرر في جلسته، برئاسة جمال علام، تعيين جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينغادا المدير الفني لاتحاد الكرة، والذي كانت تدور حول تواجده تساؤلات نظرا لطبيعة دوره وراتبه الذي يراه البعض كبيرا، خاصة أنه بالعملة الأجنبية في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه مصر.

وحسب صحيفة "الشروق"، فقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار محمد شوقي وعصام الحضري في الجهاز الفني، على أن يتم الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة على بقية أعضاء الجهاز المعاون.

وتولى جلال قيادة أندية عدة في مصر بينها الزمالك والإسماعيلي ومصر المقاصة وآخرها بيراميدز، فضلا عن تجربة خارجية بقيادة أهلي طرابلس الليبي.

وكان الاتحاد قرر، الأحد، توجيه الشكر للبرتغالي كارلوس كيروش، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي، بحسب ما نشر الاتحاد على حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأخفقت مصر في بلوغ كأس العالم في قطر 2022 بالخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في داكار، أواخر مارس الماضي، في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية.

وأثارت الهزيمة أمام السنغال، والفشل في بلوغ المونديال، ردود أفعال واسعة في مصر بين ما شهدته أحداث المباراة من "تجاوزات جماهيرية"، بحسب الاتحاد المصري الذي قدم شكوى رسمية تطالب بإعادة المباراة، وبين جدوى استمرار كيروش الذي تم التعاقد معه الصيف الماضي، وذلك بدعوى فشله المتوالي حيث لم تتأهل مصر للمونديال، وقبلها خرجت من بطولتي كأس أفريقيا وكأس العرب بلا تتويج.