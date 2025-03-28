رسمياً.. أوساسونا يطالب بنقاط المباراة أمام برشلونة

شفق نيوز/ قدم نادي أوساسونا يوم الجمعة، احتجاجاً رسمياً إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب واقعة مباراة برشلونة، أمس الخميس.

وكان نادي برشلونة تفوق على نظيره أوساسونا بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، في المواجهة المؤجلة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وافتتح فيران توريس النتيجة لأصحاب الأرض مبكرا مع حلول الدقيقة 11، قبل أن يسجل داني أولمو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 21، واختتم ليفاندوفسكي الثلاثية في الدقيقة 77.

وأصدر نادي أوساسونا بيانا يعلن من خلاله "تقديم احتجاج رسمي على نتيجة مباراته ضد برشلونة، أمس، والتي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة".

ويحتج أوساسونا بسبب "مشاركة مدافع برشلونة، إينيجو مارتينيز في المباراة، ويرون أن الفريق انتهك المادة 5 من الملحق الأول من لوائح النظام الأساسي وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي، والتي تنص على أن اللاعب الذي لا ينضم إلى تشكيلة منتخبه الوطني لأسباب طبية، أو يتخلى عنه، لن يتمكن من لعب المباريات مع ناديه خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية الفترة الدولية".

وكان الاتحاد الإسباني أعلن استبعاد إينيجو مارتينيز من قائمة اللاروخا يوم 17 آذار/مارس الجاري، لأسباب طبية، وتحديدا التهاب الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى المشار إليه في التقرير الوارد من نادي برشلونة”.

وتقدم نادي أوساسونا باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإسباني، للمطالبة بنقاط الفوز عى برشلونة، بسبب مشاركة إينيجو مارتينيز.

وبفوز أمس، رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة ليعتلي صدارة الدوري الإسباني منفردا، وتجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر بالليغا.