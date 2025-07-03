رسمياً .. هبوط الصناعات ونفط الوسط للدرجة الاولى بالدوري العراقي

شفق نيوز - بغداد

جرت يوم الخميس، عشر مباريات في ختام منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وهبط فريقا الصناعات الكهربائية ونفط الوسط رسميا لمصاف فرق الدرجة الاولى بينما سيلعب الاتصالات مباراة البلي اوف مع صاحب المركز الثالث في الدرجة الاولى.

‏وفاز فريق الموصل على ضيفه فريق مصافي الجنوب بنتيجة 4-1 ليبلغ الموصل دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

‏وفاز فريق الغراف على مضيفه البيشمركة بنتيجة 2-1 ليرافق الغراف فريق الموصل الى دوري نجوم العراق أيضا، وفاز فريق الجولان على فريق الصناعة 1-0 ليحتل المركز الثالث ويواجه نفط البصرة صاحب المركز 18 في مباراة البلي اوف.

وخسر في الصناعات الكهربائية مباراته امام مضيفه الحسين بنتيجة 0-3 ليغادر الدوري الممتاز بالمركز الاخير برصيد 14 نقطة .

كما ودع نفط الوسط الدرجة الممتازة بالمركز 19 برصيد 40 نقطة بعد ان تعادل مع الرمادي بنتيجة 2-2 .

وحل الاتصالات بالمركز 18 برصيد 41 نقطة ليلعب مباراة البلي اوف مع صاحب المركز الثالث من الدرجة الاولى .

ومن النتائج المتبقية للدوري الممتاز، فوز فريق البحري على فريق ميسان 2-0 ، وفوز الناصرية على مضيفه غاز الشمال بنتيجة 2-0 ، وتعادل الكاظمية مع ضيفه فريق عفك 1-1 .