رسمياً.. هازارد يعتزل اللعب الدولي

شفق نيوز/ أعلن "إيدين هازارد" نجم منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد، اعتزال اللعب الدولي.

ونشر "هازارد"، بيانا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال فيه: "اليوم تُقلب صفحة، شكرا لكم على حبكم ودعمك الذي لا مثيل له".

وأضاف: "شكرا لكم على كل هذه السعادة منذ عام 2008، لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية".

ويأتي اعتزال هازارد (31 عاما) بعد أيام من خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022.

وكان هازارد بدأ مسيرته الدولية مع منتخب بلجيكا في عام 2008، ومنذ ذلك الحين شارك في 126 مباراة، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 36، علما بأنه حمل شارة القيادة منذ عام 2015.