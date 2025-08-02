رسمياً.. نوروز يتعاقد مع المدرب "سافيتش"

شفق نيوز- بغداد

تعاقدت ادارة نادي نوروز الرياضي، يوم السبت، بشكل رسمي مع المدرب الصربي "داليبور سافيتش" لقيادة فريقها الكروي للموسم 2025-2025 .

واكملت الادارة اتفاقها الرسمي بشكل تام مع المدرب الصربي الجديد لقيادة الفريق خلفا للمدرب قحطان جثير الذي انتهى عقده.

وتتواصل ادارة نادي نوروز، بتعاقداتها مع لاعبين محليين ومحترفين جدد لضمهم لصفوف النادي لتمثيل فريقه الكروي للموسم المقبل.

واحتل فريق نوروز، المركز التاسع برصيد 53 نقطة في دوري نجوم العراق للموسم الماضي.