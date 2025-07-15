رسمياً.. نقل نهائي كأس العراق إلى ملعب الشعب

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء، نقل المباراة النهائية لبطولة كأس العراق إلى ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى كتاب وزارة الثقافة والشباب، المديرية العامة للرياضة/ قسم الأندية في حكومة إقليم كوردستان، المرقم (796) بتاريخ 15/7/2025، والذي نصّ على عدم جاهزية ملعب نوروز الرياضي من الناحيتين الفنية والأمنية، وبالرغم من ورود كتاب سابق يتعارض مع ما ورد في الكتاب أعلاه، وحرصاً على سلامة الجماهير وضمان إخراج المباراة النهائية بأفضل صورة ممكنة تقرر نقل المباراة إلى ملعب الشعب الدولي".

وأشار البيان، إلى أن "المباراة ستقام في التاريخ والموعد المحددَين مسبقًا، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18 من تموز الجاري".

وأعلنت إدارة نادي دهوك، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفضها اللعب في ملعب نوروز، مؤكدة تفضيلها بأن يكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لنهائي كأس العراق الجمعة المقبل.

هذا وقدمت إدارة نادي زاخو، يوم أمس الاثنين، كتاباً رسمياً إلى اتحاد العراقي لكرة القدم أكدت فيه رفض اللعب على ملعب السليمانية أو ملعب نوروز.

في حين، أعلنت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، أمس، أن ملعب نوروز في محافظة السليمانية سيحتضن في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل المباراةَ النهائية لبطولة كأس العراق لموسم 2024-2025 التي ستجمع فريقي دهوك وزاخو.