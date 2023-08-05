رسميا .. إنضمام جفارديول إلى الستي

نجح نادي مانشستر سيتي في إنجاز صفقة المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من لايبزيج الألماني.

وأعلن المان سيتي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق.

وأوضح النادي في بيانه أن جفارديول وقع على عقد لمدة 5 سنوات.

وأصبح الدولي الكرواتي ثاني صفقات بطل أوروبا الصيفية لعام 2023 بعد مواطنه ماتيو كوفاسيتش.

ويتشابه جفارديول مع كوفاسيتش في بدء كل منهما مسيرته الاحترافية ضمن صفوف دينامو زغرب الكرواتي قبل التنقل بين الأندية.

وأمضى صاحب الـ21 عاما آخر موسمي ضمن صفوف لايبزيج، الذي خاض معه 87 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وتوج بطلا لكأس ألمانيا مرتين.

ولم يكشف سيتي عن قيمة الصفقة، إلا أن شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قالت إنها كلفت خزائن سيتي 90 مليون يورو.