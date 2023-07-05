رسمياً.. أنشيلوتي مدربًا جديدًا للبرازيل بدءًا من كوبا أمريكا 2024

شفق نيوز/ كشف إيدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن موعد تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قيادة منتخب "السيليساو".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد توصل لاتفاق مع فيرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي، لتدريب منتخب البرازيل، بعقد لمدة موسم واحد فقط ليكون مدرب الفريق بشكل مؤقت، إلى جانب عمله مديرا فنيا لفريقه الحالي، في انتظار تعيين كارلو أنشيلوتي.

وسيقود دينيز منتخب البرازيل بداية من المعسكر الدولي المقبل في شهر سبتمبر، حيث تبدأ مسيرة المنتخب في تصفيات مونديال 2026.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من المدربين الجيدين في البرازيل، ودينيز واحد منهم، أحب بالفعل نزعاته الخططية وقراراته في الملعب. ولهذا، فإنه مدرب يتشابه مع المدرب أنشيلوتي الذي سيتولى المسؤولية في كوبا أمريكا 2024، لديهما نفس النزعة".

ولم يعلق نادي ريال مدريد أو أنشيلوتي على تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، حتى الآن، سواء بالنفي أو التأكيد.

ولكن العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي اتفق مع كارلو أنشيلوتي على تدريب البرازيل بداية من عام 2024.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويتولى أنشيلوتي مسؤولية قيادة ريال مدريد منذ موسمين قاد الفريق خلالهما للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وتبدأ البرازيل مشوارها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام بيرو.