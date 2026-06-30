رسمياً.. أنسو فاتي يغادر برشلونة

شفق نيوز- متابعة

انتهت وبشكل رسمي رحلة نجم برشلونة، أنسو فاتي، مع الفريق الكتالوني، بعد أن أعلن الأخير رحيل اللاعب خلال الصيف الجاري، إلى فريقه المعار له حالياً موناكو.

وبعد مفاوضات استمرت أسابيع عدة، توصل برشلونة وموناكو إلى اتفاق بشأن انتقال أنسو فاتي (23 عاماً)، الذي وقّع عقدًا لمدة أربع سنوات مع النادي الفرنسي.

وستدخل في خزائن النادي الكتالوني من هذه الصفقة 11 مليون يورو، وسيحتفظ بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية له.

وأصدر البارسا بيانا رسميا قال فيه: "توصل برشلونة وموناكو إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم أنسو فاتي إلى النادي الفرنسي. ويحتفظ النادي بنسبة من أي عملية بيع مستقبلية له".

وانضم أنسو فاتي، البالغ من العمر 23 عاماً إلى نادي برشلونة عام 2012 قادماً من إشبيلية وهو في العاشرة من عمره.

بعد إتمامه برنامجه التدريبي في أكاديمية لاماسيا، شارك لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2019 وهو في السادسة عشرة من عمره و293 يوماً فقط، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن.

خلال مسيرته مع البلوغرانا، لعب 123 مباراة رسمية وسجل 29 هدفاً محطمًا العديد من الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما لعب على سبيل الإعارة مع برايتون وهوف ألبيون ، ومؤخرًا مع موناكو.

من جهة أخرى، أعرب النادي عن شكره لأنسو فاتي على التزامه تجاه برشلونة طوال فترة وجوده مع الفريق وجاء في بيان النادي: "يود نادي برشلونة أن يعرب عن امتنانه لأنسو فاتي على التزامه واحترافيته وتفانيه طوال هذه السنوات التي ارتدى فيها قميص برشلونة، ويتمنى له كل التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية".