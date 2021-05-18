رسمياً.. نجم ريال مدريد يعود لتشكيلة منتخب فرنسا

شفق نيوز/ أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رسميا القائمة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي شهدت عودة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعد فترة طويلة من الغياب.

وكانت صحيفة "ليكيب"، كشفت أن بنزيما سيرتدي القميص رقم 19 مع المنتخب الفرنسي في البطولة.

IL L'A FAIT OUI PUTAIN MERCI DIDIER, KARIM BENZEMA EST UN JOUEUR DE l'EQUIPE DE FRANCE. 🇫🇷 pic.twitter.com/bYAgEDKTub — 🄵🔺 (@Franc_Ysco) May 18, 2021

وكريم بنزيما غائب عن صفوف منتخب فرنسا منذ 5 أعوام ونصف حيث كان الفوز على أرمينيا برباعية دون رد، آخر ظهور له مع منتخب بلاده.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم البرتغال حاملة اللقب، ألمانيا، والمجر.