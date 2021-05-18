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رسمياً.. نجم ريال مدريد يعود لتشكيلة منتخب فرنسا

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-18T18:37:27+0000
رسمياً.. نجم ريال مدريد يعود لتشكيلة منتخب فرنسا

شفق نيوز/ أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رسميا القائمة المشاركة في بطولة  كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي شهدت عودة كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعد فترة طويلة من الغياب.

وكانت صحيفة "ليكيب"، كشفت أن بنزيما سيرتدي القميص رقم 19 مع المنتخب الفرنسي في البطولة.

وكريم بنزيما غائب عن صفوف منتخب فرنسا منذ 5 أعوام ونصف حيث كان الفوز على أرمينيا برباعية دون رد، آخر ظهور له مع منتخب بلاده.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم البرتغال حاملة اللقب، ألمانيا، والمجر.

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