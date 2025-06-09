رسمياً.. إنتر ميلان يعلن عن مدربه الجديد

شفق نيوز/ أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين الروماني كريستيان كيفو، مديرا فنيا جديدا للفريق.

وذكر النادي الإيطالي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن المدرب الروماني وقع على عقد يبقيه مع إنتر ميلان حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

وحل المدرب البالغ من العمر 44 عاما، محل سيموني إنزاغي، والذي رحل عن الفريق وتولى تدريب الهلال السعودي الأربعاء الماضي.

وجاء تعيين كيفو بعد ساعات من موافقة ناديه السابق بارما على فسخ عقده، وكان بارما عين كيفو في فبراير/شباط الماضي وكان الفريق يحتل وقتها المركز الثامن عشر من أصل 20 فريقا في الدوري الإيطالي، حيث استطاع المدرب الروماني أن يقود بارما لتفادي الهبوط وإنهاء الموسم في المركز السادس عشر.