رسمياً.. نادي أربيل يفتح صفحة جديدة بقيادة سفين ياسين

شفق نيوز- أربيل

باشر رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي مهامهم الرسمية، يوم السبت، بعد اجتماع عقد في ديوان محافظة أربيل برئاسة المحافظ أوميد خوشناو مع أعضاء الهيئة.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بجهود الهيئة السابقة لنادي أربيل الرياضي، مؤكداً أن النادي يُعدّ بمثابة النادي الأم وصاحب تاريخ مشرف واسم عريق، ولا يمكن السماح بأن يكون ضحية لأي جهة أو طرف.

وأكد أن الهدف المشترك للجميع هو خدمة النادي والنهوض به، مشدداً على ضرورة معالجة جميع المشكلات القائمة من جذورها اعتباراً من اليوم.

وبحسب ما تم التصويت عليه خلال الاجتماع، فقد تم انتخاب سفين ياسين رئيساً للنادي، فيما عبّر المحافظ في مؤتمر صحفي لاحق عن تهانيه لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، مجدداً دعم محافظة أربيل وحكومة إقليم كوردستان للنادي، ومقدماً شكره لكل من دعم نادي أربيل خلال الفترة الماضية.

ودعا المحافظ، جماهير ومحبي نادي أربيل إلى دعم خطوات النادي وعدم إقحام اللاعبين في مشاكل إدارية، مؤكداً فتح صفحة جديدة للنادي بروح عالية، وأن حكومة الإقليم والمؤسسات الداعمة ستواصل مساندتها للنادي ليحافظ على تاريخه واسمه العريق.

وفي ختام حديثه، أوضح المحافظ أن جميع أعضاء الهيئة تعهدوا بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير النادي، مع التأكيد على محاسبة أي شخص يعرقل العمل وفق الأطر القانونية والإدارية.