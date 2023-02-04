رسمياً.. نادي أربيل يظفر بخدمات شيركو كريم

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي اربيل، يوم السبت، رسمياً مع لاعب المنتخب الوطني العراقي شيركو كريم قادما من نادي الكويت الكويتي.

وقال عضو المكتب الإعلامي هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز، "لقد تم الاتفاق بشكل رسمي مع لاعبنا السابق (شيركو كريم) ليعود إلى صفوف الفريق الهوليري".

واضاف ان "عقد النادي مع كريم یمتد لغاية نهایة موسم الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023".

واوضح ان "كريم لاعب مهم وسيكون اضافة جيدة للفريق وسيسهم في تحقيق نتائج طيبة للفريق".

ويحتل فريق اربيل المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري العراقي الممتاز.