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رسمياً.. نادي أربيل يبدأ رحلة الاستعداد للدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-08T19:25:22+0000
رسمياً.. نادي أربيل يبدأ رحلة الاستعداد للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي أربيل، انطلاق أول وحدة تدريبية رسمية للفريق، غداً الثلاثاء، استعداداً للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال عضو المكتب الإعلامي لنادي أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب اللاعبين سيتواجدون في الوحدة التدريبية الأولى التي ستقام على ملعب أربيل تحت إشراف المدرب السوري نزار محروس".

وأضاف أن "التدريبات ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً، على أرضية ملعب فرانسوا حريري، استعدادا للموسم الكروي المقبل".

وكانت إدارة نادي أربيل، قد جددت تعاقدها مع المدرب السوري نزار محروس، لموسم آخر بعد تحقيقه نتائج طيبة للفريق منذ تسلمه المهمة خلال المرحلة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز الموسم الماضي.

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