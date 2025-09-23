رسمياً.. نادي دهوك يُقيل مدربه البرازيلي

شفق نيوز- دهوك

أعلن نادي دهوك الرياضي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن إقالة مدرب الفريق البرازيلي سيرجيو فارياس بشكل رسمي.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقدته إدارة النادي لتقرير مصير المدرب بعد تراجع نتائج الفريق.

وكانت إدارة النادي قد عبرت عن استيائها من أسلوب المدرب في إدارة الفريق، مشيرة إلى عدم معرفته الكافية بمستويات اللاعبين، مما أثر سلباً على الأداء العام للفريق.

وخسر فريق دهوك مباراته في الجولة الثانية من دوري نجوم العراق أمام فريق الشرطة بهدفين دون مقابل.

وتعد إقالة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس هي الإقالة الثانية في الدوري هذا الموسم، بعد جولتين فقط من انطلاق المسابقة.

حيث سبق لنادي القاسم أن أقال مدربه وميض خضر كأول مدرب يتم إقالته بعد انتهاء الجولة الثانية أيضاً.