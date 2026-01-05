رسمياً.. نادي الكرخ يغير أسم ملعبه إلى "الكابتن شرار حيدر"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الكرخ الرياضي، يوم الاثنين، تغيير أسم ملعبها الكروي ليحمل اسم رئيسها السابق، الكابتن شرار حيدر.

وقال مصدر، في إدارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن قرار تغيير اسم الملعب من "الساحر أحمد راضي" إلى ملعب الكابتن شرار حيدر جاء بالإجماع، بعد تداول الموضوع داخل إدارة النادي والخروج بقرار جماعي.

وأضاف المصدر، أن "هذا القرار يعكس تقديراً لما قدمه رئيس النادي السابق من خدمات جليلة للنادي خلال فترة رئاسته.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، سيستضيف الملعب اليوم، مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2025–2026 تحت مسمى "ملعب الكابتن شرار حيدر"، إذ ستقام عليه مباراة دوري النجوم التي تجمع فريقي الكرمة والنجف، في مواجهة مرتقبة تنطلق عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما سيكون ملعب الكابتن شرار حيدر الملعب الافتراضي لفريق نادي الكرمة من محافظة الأنبار في لقاء اليوم، وفقاً للمراسل.