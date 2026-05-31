رسمياً.. نادي الكرخ يجدد عقد مدربه السوري أيمن الحكيم

‏تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، يوم الأحد، مع المدرب السوري أيمن الحكيم لقيادة كرة النادي في الموسم المقبل.

‏وقال نائب رئيس النادي حيدر لازم، لوكالة شفق نيوز، إن الادارة جددت تعاقدها مع المدرب السوري أيمن الحكيم لموسم آخر بعد النجاح في قيادة الفريق خلال الموسم الحالي ووضعه في المراكز المتقدمة .

‏واوضح ان الادارة منحت الحكيم كل الصلاحية لاختيار لاعبي النادي للموسم المقبل وتجديد من يراه مناسبا لخدمة الفريق في الموسم الكروي المقبل .

‏وأشار الى أن الإدارة اتفقت مع أيمن الحكيم على التجديد مع مساعدي وإضافة عنصر تدريبي في حال أحتاجه ذلك .

‏وسيواجه فريق الكرخ فريق الطلبة في مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 .

‏ويحتل فريق الكرخ بعد انتهاء الجولة 37 المركز السابع برصيد 59 نقطة .