سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رسمياً.. نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-04T17:32:11+0000
رسمياً.. نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه

شفق نيوز/ أعلنت بلدية مدينة نابولي، رسميًا، يوم الجمعة، تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا منذ 10 أيام، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

ولعب مارادونا بقميص نابولي، لمدة 7 مواسم، وساهم في تحقيق لقب الكالتشيو مرتين، وكأس إيطاليا (مرة)، والسوبر الإيطالي (مرة)، والدوري الأوروبي (مرة).

وأصدرت بلدية بيانًا، رسميًا، أعلنت فيه: "بقرار تمت الموافقة عليه اليوم، تم تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا".

وأضاف: "تم اقتراح القرار من قبل العمدة لويجي دي ماجيستريس، من قبل مستشار أسماء المواقع الجغرافية أليساندري كليمنتي، ووقعه مجلس المدينة بأكمله".

وختم: "قبل وقت قصير من اجتماع اللجنة التنفيذية، وافقت اللجنة الاستشارية لتوبونومي المدينة على اقتراح العمدة، ومستشار توبونومي أليساندرا كليمنتي ومجلس المدينة، بتغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا".

related

البلجيكي ميرتينز يتجاوز رقم مارادونا

Date: 2019-10-24 12:49:22
البلجيكي ميرتينز يتجاوز رقم مارادونا

نابولي يقيل أنشيلوتي ويتعاقد مع البديل

Date: 2019-12-10 08:22:31
نابولي يقيل أنشيلوتي ويتعاقد مع البديل

عملية جراحية لاستئصال ورم من دماغ مارادونا

Date: 2020-11-04 10:43:11
عملية جراحية لاستئصال ورم من دماغ مارادونا

كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي

Date: 2020-07-30 14:18:15
كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي

أول صورة لمارادونا بعد أنباء وفاته

Date: 2020-11-11 21:01:15
أول صورة لمارادونا بعد أنباء وفاته

وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا

Date: 2020-11-25 16:27:29
وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا

"وحيدا أمام 6".. ما هي قصة أشهر صورة لمارادونا؟

Date: 2020-11-26 14:34:18
"وحيدا أمام 6".. ما هي قصة أشهر صورة لمارادونا؟

محامي مارادونا يفجّر "مفاجأة" بشأن وفاة الأسطورة

Date: 2020-11-26 15:31:18
محامي مارادونا يفجّر "مفاجأة" بشأن وفاة الأسطورة