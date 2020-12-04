رسمياً.. نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه

شفق نيوز/ أعلنت بلدية مدينة نابولي، رسميًا، يوم الجمعة، تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا منذ 10 أيام، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية.

ولعب مارادونا بقميص نابولي، لمدة 7 مواسم، وساهم في تحقيق لقب الكالتشيو مرتين، وكأس إيطاليا (مرة)، والسوبر الإيطالي (مرة)، والدوري الأوروبي (مرة).

وأصدرت بلدية بيانًا، رسميًا، أعلنت فيه: "بقرار تمت الموافقة عليه اليوم، تم تغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا".

وأضاف: "تم اقتراح القرار من قبل العمدة لويجي دي ماجيستريس، من قبل مستشار أسماء المواقع الجغرافية أليساندري كليمنتي، ووقعه مجلس المدينة بأكمله".

وختم: "قبل وقت قصير من اجتماع اللجنة التنفيذية، وافقت اللجنة الاستشارية لتوبونومي المدينة على اقتراح العمدة، ومستشار توبونومي أليساندرا كليمنتي ومجلس المدينة، بتغيير اسم ملعب سان باولو، إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا".