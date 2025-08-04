رسمياً.. "ميمي" العراقي إلى نادي دبا الفجيرة الإماراتي

شفق نيوز- بغداد

انتقل لاعب كرة القدم العراقي مهند علي المعروف باسم "ميمي"، يوم الاثنين، رسمياً إلى نادي دبا الفجيرة الإماراتي قادماً من نادي الشرطة، لتمثيل كرة النادي لموسم واحد.

وتعاقدت شركة دبا لكرة القدم، مع الدولي العراقي مهند علي الشمري، وذلك لتعزيز الخط الهجومي "للنواخذة" استعدادا للمنافسات المقبلة.

وكان المهاجم الدولي "ميمي" وصل أمس الأحد إلى دولة الإمارات، لإتمام مفاوضاته مع نادي دبا الفجيرة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين الإماراتي.

وسبق للاعب "ميمي" أن تُوّج هدافاً لدوري نجوم العراق الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً.