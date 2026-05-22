رسمياً.. ميسي ملياردير

أفادت شبكة "بلومبرغ" الأميركية، بتحول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي إلى ملياردير بشكل رسمي، بعدما تجاوزت ثروته حاجز المليار دولار أميركي.

وأشارت إلى أن ميسي نجح في تكوين هذه الثروة بعد مشوار طويل في عالم كرة القدم بتجربة بدأت في ناشئي نادي أولد بويز الأرجنتيني قبل الرحيل إلى أكاديمية نادي برشلونة الإسباني؛ حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2004.

وأكدت الشبكة الأميركية، أن ميسي كوّن ثروته الطائلة نتيجة عقود الرعاية والإعلانات التي أبرمها على مدار رحلته الطويلة والأسطورية في عالم كرة القدم.

وأوضحت أن ميسي كان بمقدوره الوصول للمليار دولار في وقت مبكر بعض الشيء حال قبول العرض السعودي الذي تلقاه في صيف 2023 بمبلغ ضخم ولكنه فضل الرحيل إلى الدوري الأميركي بامتيازات مالية أقل.

يشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي قد دخل عالم المليار قبل ليونيل ميسي.