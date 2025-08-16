رسمياً.. مواعيد مباريات الشرطة والزوراء في دوري النخبة وآسيا

شفق نيوز- كوالالمبور

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، عن جدول مباريات نادي الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا "النخبة" ودوري ابطال اسيا 2 للموسم 2025-2026 .

وقد حددت مباريات نادي الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا "النخبة" كما يلي

الجولة الاولى: الشرطة - السد القطري

التاريخ :15-9-2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)

الجولة الثانية: الغراف - الشرطة

التاريخ: 29 - 9 - 2025

المكان: قطر

الجولة الثالثة: الشرطة - الاتحاد السعودي

التاريخ: 20 - 10-2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)

الجولة الرابعة: تراكتور الايراني - الشرطة

التاريخ: 3 - 11 -2025

المكان: ايران

الجولة الخامسة: الهلال السعودي - الشرطة

التاريخ 25-11-2025

المكان: السعودية

الجولة السادسة: الشرطة - الاهلي السعودي

التاريخ: 22-12-2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)

الجولة السابعة: ناساف الأوزبكي - الشرطة

التاريخ: 9 - 2-2026

المكان: اوزبكستان

الجولة الثامنة: الشرطة - الدحيل القطري

التاريخ 15 - 2 2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)

فيما حددت جولتي مباريات نادي الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2 للموسم 2025-2026 كما يلي :

الجولة الأولى: غوا الهندي - الزوراء

التاريخ: 17-09-2025

المكان: الهند

الجولة الثانية: الزوراء - النصر السعودي

التاريخ: 1-10-2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)

الجولة الثالثة: الاستقلال دوشنبه الطاجيكي - الزوراء

التاريخ: 22-10-2025

المكان: طاجيكستان

الجولة الرابعة: الزوراء - الاستقلال الطاجيكي

التاريخ: 5 -11-2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)

الجولة الخامسة: النصر السعودي - الزوراء

التاريخ: 26-11-2025

المكان: السعودية

الجولة السادسة: الزوراء - غوا الهندي

التاريخ: 24-12-2025

المكان: ملعب الزوراء في بغداد (الرحمانية)