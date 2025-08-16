رسمياً.. مواعيد مباريات الشرطة والزوراء في دوري النخبة وآسيا
شفق نيوز-
كوالالمبور
كشف الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، عن جدول مباريات نادي الشرطة العراقي في دوري
أبطال آسيا "النخبة" ودوري ابطال اسيا 2 للموسم 2025-2026 .
وقد حددت مباريات
نادي الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا "النخبة" كما يلي
الجولة الاولى:
الشرطة - السد القطري
التاريخ
:15-9-2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)
الجولة الثانية:
الغراف - الشرطة
التاريخ: 29 - 9
- 2025
المكان: قطر
الجولة الثالثة:
الشرطة - الاتحاد السعودي
التاريخ: 20 -
10-2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)
الجولة الرابعة:
تراكتور الايراني - الشرطة
التاريخ: 3 - 11
-2025
المكان: ايران
الجولة الخامسة:
الهلال السعودي - الشرطة
التاريخ
25-11-2025
المكان: السعودية
الجولة السادسة:
الشرطة - الاهلي السعودي
التاريخ:
22-12-2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)
الجولة السابعة:
ناساف الأوزبكي - الشرطة
التاريخ: 9 -
2-2026
المكان:
اوزبكستان
الجولة الثامنة:
الشرطة - الدحيل القطري
التاريخ 15 - 2
2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)
فيما حددت جولتي
مباريات نادي الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2 للموسم 2025-2026 كما يلي :
الجولة الأولى:
غوا الهندي - الزوراء
التاريخ:
17-09-2025
المكان: الهند
الجولة الثانية:
الزوراء - النصر السعودي
التاريخ:
1-10-2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)
الجولة الثالثة:
الاستقلال دوشنبه الطاجيكي - الزوراء
التاريخ:
22-10-2025
المكان:
طاجيكستان
الجولة الرابعة:
الزوراء - الاستقلال الطاجيكي
التاريخ: 5
-11-2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)
الجولة الخامسة:
النصر السعودي - الزوراء
التاريخ:
26-11-2025
المكان: السعودية
الجولة السادسة:
الزوراء - غوا الهندي
التاريخ:
24-12-2025
المكان: ملعب
الزوراء في بغداد (الرحمانية)