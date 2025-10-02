رسمياً.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنةُ كرة الصالات والشاطئية، يوم الخميس، قرعةَ دوري المحترفين لموسم 2025 - 2026، بحضورِ رئيسِ اللجنة علي عبد الحسين، ونائب رئيس اللجنة زياد شامل، وعضو اللجنة هاشم رويض، وتم تحديدُ موعد انطلاق الدوري في 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتحدث رئيسُ اللجنة علي عبد الحسين بهذه المناسبة قائلاً: "نرحبُ بالأندية المتأهلة حديثاً إلى دوري المحترفين لكرة الصالات، ونتطلع الى أن يكونَ الموسم الحالي مميزًا وناجحاً من جميع النواحي الإدارية والفنية والتحكيمية والإعلامية لعكس الوجه المشرق لكرة الصالات مع ضرورةِ تطبيق اللوائح من أجل نجاح منافسات الدوري".

من جانبه بيّن نائبُ رئيس اللجنة زياد شامل، أنه "في كل موسمٍ نلمس تطوراً كبيراً في دوري كرة الصالات من الناحية الفنية، ومن توفر القاعات المناسبة والإقبال الجماهيريّ الغفير لحضور المباريات، وهذا دليلّ على شعبية كرة الصالات في العراق".

ولفت شامل خلال المؤتمر إلى أن "وجودَ فرق المحافظات في الدوري يسهم في الارتقاء بقوةِ المنافسة مع اكتشافِ العديد من اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطنيّ".

وبعدها أسفرت القرعةُ في الجولة الأولى عن مواجهة نفط الوسط مع دجلة الجامعة، ومصافي الوسط يلاعب الشرطة، وشباب البصرة يلاقي نفط البصرة، ويلتقي الشرقية الدفاع الجوي، ويواجه أمانة بغداد الجنوب، ويلاقي بلدية البصرة غاز الجنوب، ويلاعب الكهرباء آليات الشرطة، ويلتقي ديالى بالجيش.