رسمياً.. ملعب نوروز يحتضن نهائي كأس العراق

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت لجنةُ المسابقاتِ في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، أن ملعبَ نوروز في محافظةِ السليمانية سيحتضنُ في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المُقبل المباراةَ النهائيةَ لبطولةِ كأس العراق لموسم 2024-2025 التي ستجمع فريقي دهوك وزاخو.

واوضحت لجنة المسابقات، في بيان ورد شفق نيوز، أن فريقي دهوك وزاخو أبديا موافقتهما الموثقة بكتابٍ رسميٍّ على إقامةِ المباراة على ملعبِ نوروز، فضلا على الموافقة الرسمية من المديرية العامة للرياضة في وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، الذين اشاروا الى اهمية اجراء المباراة في نوروز نظرا لما تمثله من تاريخ مهم.

وبينت، أن "لجانَ الاتحادِ ستشرعُ بتحضيراتها للمباراةِ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء"، لافتة إلى أن المؤتمرين الفنيّ والصحفيّ للمباراةِ سيعقدان يوم الخميس المُقبل في ملعبِ المباراة، على أن يحددَ موعدهما لاحقا.

وكانت إدارة نادي زاخو، قدمت كتاباً رسمياً إلى اتحاد العراقي لكرة القدم أكدت فيه رفض اللعب على ملعب السليمانية أو ملعب نوروز.

‏وذكر النادي وفق الكتاب الرسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الرفض جاء نظرا لاعتبارات تتعلق بسلامة الجماهير وتنظيم المباراة بشكل آمن وحيادي.