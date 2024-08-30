رسميا .. ملعب دهوك يحتضن مباراة افتتاح دوري نجوم العراق بموسمه الجديد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي دهوك، يوم الجمعة، استضافة ملعب دهوك الدولي رسمياً لافتتاح دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وقال جاسم محمد حاجي امين سر النادي لوكالة شفق نيوز ان اتصالات جرت مؤخراً بين رئيس الاتحاد عدنان درجال ورئيس النادي عبدالله جلال، وتمت الموافقة على احتضان ملعب دهوك لمباراة افتتاح دوري نجوم العراق بموسمه الجديد.

واضاف ان الادارة بدأت بتسخير جهودها بغية تجهيز الملعب لاظهاره بابهى صورة استعدادا للقاء الافتتاح.

واشار امين الى ان فعاليات فنية ورياضية ستسبق مباراة افتتاح دوري النجوم والتي ستقام على ارضية الملعب.

واشار الى ان ملعب دهوك جاهز لمباراة الافتتاح واحتضان المباريات التي ستقام على أرضيته لدوري نجوم العراق بموسمه الجديد.

وكانت ادارة نادي دهوك قد أعلنت، يوم الأحد 25 من شهر آب/أغسطس الجاري، أنها طلبت من اتحاد الكرة أن تستضيف مباراة افتتاح دوري نجوم العراق في ملعب دهوك الذي من المؤمل انطلاقه في 21 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل بمشاركة 20 نادياً .