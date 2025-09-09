رسمياً.. ملعب الزوراء يحتضن مباريات الشرطة في أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق رسمي مع نادي الشرطة، يقضي باحتضان ملعب الزوراء لمباريات فريق الشرطة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال رئيس نادي الزوراء، حيدر شنشول، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارتين اتفقتا على يكون ملعب الزوراء هو الملعب الرسمي للفريق في الاستحقاق الآسيوي المقبل".

وأضاف أن "الاتفاق جاء بدافع وطني"، مؤكداً أن "مشاركة الأندية العراقية في البطولات القارية تصب في مصلحة الكرة العراقية بشكل عام".

وأشار شنشول، إلى أن "الملعب سيكون جاهزاً لاستضافة مباريات الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مباريات الزوراء في دوري أبطال آسيا 2".

ويدخل الشرطة العراقي تحدياً جديداً في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة نارية تضم مجموعة الغرب وهي أندية الأهلي، الهلال، والاتحاد من السعودية، بجانب شباب الأهلي، الشارقة، والوحدة من الإمارات، وثلاثي قطر السد، الغرافة، والدحيل، بالإضافة إلى تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.