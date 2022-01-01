رسمياً.. استقالة مدرب الطلبة والجهاز الفني من تدريب النادي

شفق نيوز/ قدم مدرب الطلبة قحطان جثير استقالته إلى جانب جهازه الفني المساعد، يوم السبت، بعد ساعات قليلة من قيادته الفريق والفوز على نوروز بهدف دون رد.

وقال جثير لوكالة شفق نيوز، "قدمت استقالتي بشكل رسمي لادارة الطلبة بعد لقاء نوروز"، مؤكدا ان "استقالته رسمية بدون عودة".

واضاف، "اتمنى لادارة ولاعبي وجمهور الطلبة التوفيق والنجاح في الادوار المقبلة من الدوري الممتاز".

واشاد جثير بـ"جهود ومساندة الادارة له خلال الفترة السابقة وانها لم تقصر معه"، مؤكداً أنه "سيكون داعما للفريق متى ماشاء في جانب المشورة".

ودعا جثير الادارة الى "تدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين الجيدين والمحترفين لتعزيز قوة الفريق".

وتمكن فريق الطلبة اليوم من الفوز على نوروز بهدف نظيف في الجولة 16 لدوري الكرة الممتاز.