رسمياً.. مدربان كوبيان لمنتخب وفئات العاب القوى العراقي

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، عقداً مع المدربين الكوبيين "اليكس فرانسكو باومير" وزميله "جيرسن لويس" لتدريب المنتخب الوطني العراقي لألعاب القوى والذي تنتظره مشاركات خارجية رسمية متعددة.

وقال رئيس الإتحاد طالب فيصل لوكالة شفق نيوز، إن التعاقد مع المدربين الكوبيين باومير ولويس، جاء لتدريب لاعبينا بتخصصي العشاري والرمي بمختلف أنواعه للثقل والمطرقة والقرص، مشيراً إلى أن المدربين سيكلفان بتدريب كافة الفئات بالاضافة لتدريب المنتخب الوطني العراقي.

وأكد فيصل، أن إتحاده سيسعى خلال الفترة القريبة المقبلة للتعاقد مع مدربين أفارقة من جنسيات عربية جزائرية ومغربية لتدريب العدائين العراقيين للمسافات المتوسطة والطويلة.

يشار إلى أن المدربين الكوبيين كانا قد وصلا، فجر اليوم الاربعاء، إلى العاصمة بغداد.

وكانت اخر مشاركة لألعاب القوى للعراق في البطولة العربية لفئة الناشئين والتي أقيمت في تونس، وحل الفريق العراقي في المركز الرابع برصيد ١١ وساماً متنوعاً.