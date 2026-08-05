رسمياً.. محمد صلاح بقميص طرابزون التركي

شفق نيوز- متابعة

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، يوم الأربعاء، انتقال محمد صلاح إلى صفوفه وذلك خلال استقلاله الطائرة من اليونان إلى تركيا استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية.

وظهر محمد صلاح في الطائرة التي ستنقله تركيا بقميص نادي طرابزون سبور -فريقه الجديد- لأول مرة.

في وقت سابق، أعلن نادي طرابزون سبور في بيان رسمي أن محمد صلاح سيكون موجودا اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بمبنى الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك، موضحًا أن اللاعب من المقرر أن يصل إلى مدينة طرابزون خلال ساعات المساء من اليوم نفسه.

وأضاف أن تفاصيل برنامج استقبال صلاح في طرابزون، بما في ذلك موعد الاستقبال وباقي الترتيبات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي.

وكان محمد صلاح قد تواجد خلال الفترة الماضية في اليونان لقضاء عطلته الصيفية، قبل أن يغادرها متوجهًا إلى تركيا، حيث يستعد لإتمام خطوات انتقاله إلى طرابزون سبور وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.