رسمياً.. مبابي يغيب عن السوبر الإسباني في جدة

شفق نيوز- مدريد

يغيب هداف ريال مدريد كيليان مبابي عن الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم هذا الأسبوع، على خلفية إصابته في الركبة الأسبوع الماضي.

ولم يدرج ريال مدريد لاعبه الفرنسي في قائمته للمشاركة في البطولة التي تقام في جدة بالسعودية، التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء.

كما قال مصدر مقرب من اللاعب البالغ 27 عاماً لوكالة "فرانس برس"، إنه سيغيب على الأرجح لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

ويواجه فريق المدرب تشابي ألونسو غريمه العاصمي أتلتيكو مدريد الخميس المقبل، في نصف النهائي، فيما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو الأربعاء.

ويتعرض المدرب الإسباني لضغوط بعد بداية مخيبة للموسم، حيث يتأخر فريقه عن حامل اللقب برشلونة بأربع نقاط في الدوري الإسباني.