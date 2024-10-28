رسمياً.. مانشستر يونايتد يقيل تين هاغ

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، إقالة المدير الفني للفريق إريك تين هاغ، بعد سلسلة نتائج سلبية جداً على المستويين المحلي والأوروبي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي، في بيان، أن "تين هاغ غادر منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بمانشستر يونايتد".

وكان الصحفي البريطاني الموثوق ديفيد أورنستين، أكد في وقت سابق من اليوم، أن إدارة مانشستر يونايتد رأت أن رحيل تين هاغ هو القرار الأنسب خلال الفترة الحالية.

ولم يعلن أورنستين، عن البديل المحتمل لتدريب يونايتد، ولكن على الأغلب سيحل محله الأسطورة الهولندية فان نستلروي، الذي كان مساعدا لتين هاغ منذ بداية الموسم.

ولعل الخسارة الأخيرة أمام وست هام في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 كانت القاضية للمدرب الهولندي، الذي فشل بشكل كبير في استعادة هيبة يونايتد خلال توليه المهمة.