رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن عن صفقة هجومية

شفق نيوز- متابعة‎

أعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم السبت، تعاقده رسميًا مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، قادمًا من لايبزيج الألماني.

‎وأوضح النادي الإنجليزي، في بيان رسمي، أن اللاعب الدولي السلوفيني وقّع عقدًا يمتد حتى حزيران/يونيو 2030.

وتغلب مانشستر يونايتد على منافسه اللدود نيوكاسل يونايتد ليحظى بتوقيع المهاجم السلوفيني.

‎وخلال الموسمين الماضيين، تصدّر سيسكو قائمة هدافي اللاعبين تحت 23 عامًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث سجل في الموسم المنصرم 21 هدفًا وصنع 6 أهداف بقميص لايبزيج.

‎ويمتلك المهاجم الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، 41 مباراة دولية مع منتخب سلوفينيا، أحرز خلالها 16 هدفًا، منذ أن أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب بلاده في عام 2021.