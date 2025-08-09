رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن عن صفقة هجومية
شفق نيوز- متابعة
أعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم السبت، تعاقده رسميًا مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، قادمًا من لايبزيج الألماني.
وأوضح النادي الإنجليزي، في بيان رسمي، أن اللاعب الدولي السلوفيني وقّع عقدًا يمتد حتى حزيران/يونيو 2030.
وتغلب مانشستر يونايتد على منافسه اللدود نيوكاسل يونايتد ليحظى بتوقيع المهاجم السلوفيني.
وخلال الموسمين الماضيين، تصدّر سيسكو قائمة هدافي اللاعبين تحت 23 عامًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث سجل في الموسم المنصرم 21 هدفًا وصنع 6 أهداف بقميص لايبزيج.
ويمتلك المهاجم الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، 41 مباراة دولية مع منتخب سلوفينيا، أحرز خلالها 16 هدفًا، منذ أن أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب بلاده في عام 2021.