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رسميا.. مانشستر يونايتد يضم لاعبا من ريال مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-27T19:12:19+0000
رسميا.. مانشستر يونايتد يضم لاعبا من ريال مدريد

شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي رافائيل فاران، في الميركاتو الحالي.

وقال يونايتد في بيانه الرسمي، يوم الثلاثاء، "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي والفائز بكأس العالم، رافائيل فاران، بعد أن يخضع للفحص الطبي وشروط اللاعب التي يجرى الانتهاء منها".

كما أصدر نادي ريال مدريد بيانًا أعلن فيه رحيل فاران، قائلًا "نادينا يشكرك على احترافك وسلوكك المثالي خلال المواسم العشرة التي دافعت فيها عن قميصنا، والتي فزت خلالها بـ18 لقبًا: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، 3 كأس ملك، و3 كأس السوبر الإسباني".

وأضاف، "يرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رفائيل فاران وعائلته، ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية".

وكان برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، قد أشار إلى أن مانشستر يونايتد حسم الصفقة نظير 50 مليون يورو.

وأوضح البرنامج الإسباني، أن مدة عقد فاران مع "الشياطين الحمر" ستكون 4 مواسم، مع إمكانية التمديد إلى موسم خامس.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد، في صيف 2022، لكن اللاعب الفرنسي رفض كل عروض التجديد مع الميرنغي.

وكان فاران انضم لريال مدريد، في صيف عام 2011، قادمًا من نادي لانس الفرنسي.

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