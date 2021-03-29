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رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن رحيل مهاجمه التاريخي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-29T19:24:03+0000
رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن رحيل مهاجمه التاريخي

شفق نيوز/ أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا رحيل مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي.

وقال مانشستر سيتي في بيان، يوم الاثنين، إنه سيودع مهاجمه التاريخي بنهاية عقده الصيف المقبل.

وانضم أغويرو لمانشستر سيتي صيف العام 2011، وبات الهداف التاريخي للفريق برصيد 257 هدفًا وصنع 73 في 384 مباراة.

ونقل موقع مانشستر سيتي عن خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة الفريق: "مساهمة أغويرو في مانشستر سيتي على مدى السنوات العشرة الماضية لا يمكن المبالغة فيها، ستكون أسطورته محفورة بشكل لا يمحى في ذكريات كل من يحب النادي وذكريات من يحب كرة القدم".

وأضاف أن "هذه ليست لحظة كلمات الوداع، لا يزال هناك الكثير لتحقيقه في الفترة المتبقية لدينا مع سيرجيو، ونتطلع لإسهاماته في التحديات التي تنتظرنا".

وأتم: "يسعدني أن أعلن أننا سنفوض فنانًا لإنشاء تمثال لأغويرو في استاد الاتحاد جنبًا إلى جنب مع تمثال قيد الإنشاء لفينسينت كومباني وديفيد سيلفا، ونتطلع إلى فرصة توديع أغويرو بنهاية الموسم".

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