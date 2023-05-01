رسمياً .. أمانة بغداد ضمن فرق النخبة ومواجهات الغد تحسم تأهل الفريق الثاني للدوري الممتاز

شفق نيوز / عاد فريق أمانة بغداد رسمياً للدوري الممتاز، بعد فوزه عصر اليوم على الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل واحد في الجولة الاخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز.

وتصدر أمانة بغداد ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ(22) برصيد 38 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدوري الدرجة الأولى، يلتقي غداً فريق الميناء وفريق المصافي في بغداد، بينما يلاقي في الثانية فريق ديالى ضيفه فريق الناصرية في ديالى، على أن يتأهل فريق واحد للدوري الممتاز سيما وان الصراع قائم بين الميناء وديالى.