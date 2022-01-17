رسمياً.. أمانة بغداد تتعاقد مع مدرب الزوراء السابق

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي أمانة بغداد، يوم الاثنين، مع مدرب الزوراء المستقيل عصام حمد، لقيادة فريقها الكروي للمرحلة المقبلة بشكل رسمي.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي، فلاح المسعودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تسمية المدرب عصام حمد، جاءت عن قناعة تامة من قبل إدارة النادي بقدرات المدرب لتحقيق نتائج إيجابية للفريق خلال المرحلة القادمة".

وقدم المسعودي، شكره للمدرب وسام طالب، الذي وافق على قيادة الفريق بشكل مؤقت لما تبقى من مباريات المرحلة الأولى، خلفا للمدرب جمال علي، مشيرا إلى أن "طالب سيعمل مساعداً للكابتن عصام حمد".