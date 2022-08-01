رسميا مازن فياض يوقع على كشوفات نادي اربيل قادما من الزوراء

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل عن ضم لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي الزوراء مازن فياض رسمياً لصفوف فريقها الكروي.

وقال عضو المكتب الإعلامي هيمن هوليري لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعب مازن فياض وقع اليوم الاثنين على كشوفات نادي اربيل لتمثيل الفريق لموسم كروي واحد .

واضاف ان ادارة النادي قدمت اللاعب مازن لوسائل الإعلام مساء اليوم قادما من نادي الزوراء، مبينا أنه سينخرط في تدريبات الفريق استعدادا لدوري الموسم المقبل.

ويبلغ اللاعب مازن فياض من العمر 25 عاماًومثل اندية كربلاء والنفط والشرطة والزوراء، ومثل منتخبات الشباب والاولمبي والوطني.