رسميا.. مارسيلو مديراً فنياً لمراكز موهوبي كرة القدم العراقية

شفق نيوز / أعلن مدير مراكز الموهوبين لكرة القدم، شامل كامل، يوم الاثنين، الحصول على موافقة رسمية من المدرب الألماني مارسيلو لشغل منصب المدير الفني لمراكز موهوبي كرة القدم في العراق.

وقال كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق تم بشكل نهائي مع المدرب مارسيلو للعمل كمدير فني للمراكز التخصصية لموهوبي كرة القدم السبعة في العراق".

وأوضح أن "مارسيلو يعد من أبرز الكفاءات المتخصصة في مجال إعداد وتهيئة المواهب الكروية"، موضحا انه "يعمل منذ مدة طويلة في اكاديمية اسباير القطرية، وانه سيترك الأكاديمية ويتوجه إلى العراق لاستلام مهمته رسميا، خلال شهر نيسان المقبل".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد قررت تبني مشروع مركز الموهبة الكروية بعد دراسة مستفيضة للمشروع الذي قدمه شامل كامل، الذي يهدف لدعم المنتخبات الوطنية والأندية العراقية بعد إعداد الأجيال.