رسمياً.. لؤي صلاح لقيادة فريق الكهرباء في الموسم المقبل

شفق نيوز/ جددت ادارة نادي الكهرباء الرياضي، يوم الاحد، تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي لؤي صلاح للموسم المقبل من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

وقال عضو ادارة النادي ماجد حميد، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد اليوم التجديد وتسمية لؤي صلاح لقيادة فريق كرة القدم للموسم المقبل".

وبين ان "التجديد جاء في ضوء ما قدمه المدرب للنادي من فريق متميز تمكن من خلاله الفوز على فرق قوية وحصل على مركز مناسب".

واشار الى ان "الادارة اتفقت مع المدرب صلاح على التفاصيل كافة وكذلك اختيار كادره المساعد الذي أراد الابقاء عليه نفسه لكونه ساعده في موسم الدوري الممتاز الحالي"، مؤكدا ان "الادارة خولته لاختيار لاعبي الموسم المقبل".

يشار الى ان المدرب لؤي صلاح حقق نتائج جيدة مع فريق الكهرباء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2021-2022، حيث تمكن من الفوز على فرق لها ثقلها في الدوري، ونجح بحجز المقعد الثامن في تسلسل فرق الدوري لغاية الجولة السادسة والثلاثين التي انتهت أمس السبت.