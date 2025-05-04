رسمياً.. ليفركوزن يهدي بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني

شفق نيوز/ أهدى باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني لمنافسه التقليدي بايرن ميونيخ، بعد تعادله مع مضيفه فرايبورغ بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 32 من البوندسليغا، مساء اليوم الأحد.

وكان بايرن ميونيخ قد اقترب من حسم اللقب مساء أمس السبت، عندما تقدم على لايبزيغ 3-2 حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجل الدنماركي يوسف بولسن هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مؤجلاً تتويج الفريق البافاري إلى ما بعد مواجهة ليفركوزن.

وبتعادل ليفركوزن، بات بايرن ميونيخ في الصدارة بفارق 8 نقاط قبل مرحلتين فقط من نهاية الموسم، ليُحسم اللقب رسمياً لصالحه، ويواصل هيمنته على الكرة الألمانية.